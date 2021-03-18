Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi
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Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi

18.03.2021 05:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 06:04
Myanmar'da gözaltında tutulan Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltildi

KUALA Myanmar'da askeri darbe kapsamında gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Agung San Suu Çii'ye, yargılandığı askeri mahkemede rüşvet suçlaması yöneltildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe kapsamında gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Agung San Suu Çii'ye, yargılandığı askeri mahkemede rüşvet suçlaması yöneltildi.

Myanmar ordusunun yayın organı MRTV'de yer alan haberde, bugünkü duruşmada Suu Çii'nin 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul etmekle suçlandığı belirtildi.

Duruşmaya tanık olarak katılan inşaat firması yöneticisi Maung Weik, projelerinin sorunsuz ilerlemesi için Suu Çii'nin kendisinden para istediğini ifade etti.

Suu Çii'nin savunma yapmak için avukatlarıyla görüşmesine izin verilmedi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

Myanmar ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin iktidardayken rüşvet olarak yaklaşık 600 bin dolar ve altın kabul ettiğini öne sürmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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