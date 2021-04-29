Myanmar'da gözaltına alınan darbe karşıtı aktivist, cinayet ve devlete ihanetle suçlandı
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Myanmar'da gözaltına alınan darbe karşıtı aktivist, cinayet ve devlete ihanetle suçlandı

Myanmar'da gözaltına alınan darbe karşıtı aktivist, cinayet ve devlete ihanetle suçlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestoları organize edenler arasında bulunan Müslüman aktivist Wai Moe Naing'e cinayet, devlete ihanet ve yasa dışı sosyal faaliyet suçlamaları yöneltildi.

KUALA Myanmar'da, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestoları organize edenler arasında bulunan Müslüman aktivist Wai Moe Naing'e cinayet, devlete ihanet ve yasa dışı sosyal faaliyet suçlamaları yöneltildi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından Myawaddy TV'de yer alan haberde, Mandalay'daki askeri mahkemede görülen duruşmada suçlamaların onaylanması durumunda Naing'e ağır hapis cezası verileceği belirtildi.

Darbeye karşı motosikletli protesto eylemlerini başlatan isim olarak bilinen Müslüman aktivist Naing, 14 Nisan'da Mandalay'da bir polis aracının motosikletine çarpmasıyla yere düşürülmüş ve gözaltına alınmıştı.

Polis aracının 25 yaşındaki Naing'e kasıtlı olarak çarptığı video, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Cinayet, devlete ihanet ve yasa dışı sosyal faaliyetle suçlanan aktivist, darbeye karşı muhalefetin en yüksek profilli liderlerinden olarak görülüyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 756 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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