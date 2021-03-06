Myanmar'da gözaltına alınan bakana yolsuzluk suçlaması

KUALA Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden önce gözaltına alınan Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin liderliğindeki seçilmiş hükümetin bakanlarından Thura Aung Ko'ya, yargılandığı askeri mahkemede yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre askeri mahkemedeki duruşmasında, NLD hükümetinde Din İşlerinden Sorumlu Bakan görevini yürüten Ko'nun, bazı kişilere rüşvet karşılığında dini onursal unvan verdiği iddia edildi.

İddianamede Bakan Ko'nun, 2020'de belirli aralıklarla yaklaşık 28 bin dolar rüşvet aldığı ve bir iş adamının kendisine 70 bin dolar değerinde lüks araba hediye ettiği öne sürüldü.

Eski bakanın bir sonraki duruşmasının ne zaman yapılacağına dair ise bilgi verilmedi.

Myanmar'ın eski Dışişleri Bakanı ve fiili lideri Aung San Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen Thura Aung Ko, Müslümanlara yönelik tartışmalı sözleriyle dikkati çekmişti.

2018'de bir Budist rahibin cenazesinde yaptığı konuşmada İslam'ı dolaylı yönden "aşırılık dini" şeklinde niteleyen Ko, Myanmarlı Müslümanların tepkisini çekmişti.

Ko, ülkesinde Budizm harici dinlerin nüfusunun artmasını tehlike olarak gördüğünü ifade etmiş ve "Diğer dinlerin mensupları çoğunluk olursa Budistler tasfiye edilme tehlikesi yaşayabilir." açıklaması nedeniyle farklı din grupları tarafından kınanmıştı.

Protestoları destekleyen memurlara "işten atma" uyarısı

Öte yandan Myanmar askeri yönetimi, kamu görevlilerine darbe karşıtı protestolara destek vermeme çağrısı yaptı.

Devlet televizyonu MRTV'de yapılan açıklamada, sivil itaatsizlik eyleminde bulunan ve askeri yönetimin emirlerini dinlemeyen memurların iş sözleşmelerinin sonlandırılacağı uyarısında bulunuldu.

Şimdiye kadar çok sayıda sağlık çalışanı ve öğretmenin yanı sıra en az 600 polis memuru, sivil itaatsizlik eylemine katılmıştı.

Myanmar'ın dış misyonlarında çalışan 10 diplomat da askeri yönetimin emirlerine uymayacaklarını açıklamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 58 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız