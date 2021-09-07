Myanmar'da "gölge hükümet" ülke çapında ayaklanma çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da "gölge hükümet" ülke çapında ayaklanma çağrısı yaptı

Myanmar'da 'gölge hükümet' ülke çapında ayaklanma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Myanmar'daki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti, ülke genelinde ayaklanma çağrısında bulundu.

Myanmar'daki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti, ülke genelinde ayaklanma çağrısında bulundu.

Ulusal Birlik Hükümetinin Başkan Vekili Duwa Lashi La, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "ülkedeki her köyde, kasabada ve şehirde aynı anda" ayaklanma başlatılmasını isteyerek, "olağanüstü hal" ilan ettiğini açıkladı.

Memurlardan işe gitmemelerini isteyen Duwa Lashi La, "halk devrimi" çağrısında bulunarak, asker ve polislerin "halkın savunma güçlerine" katılması gerektiğini belirtti.

Myanmar'da askeri darbeyle yönetim el koyan orduya karşı seçilmiş milletvekillerinin kurduğu ve kendilerini gölge hükümet olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanı Mahn Winn Khaing Thann ise yaptığı açıklamada, ayaklanma kararının iktidardaki askeri yönetimin tamamen yıkılması için alındığını söyledi.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Bu tarihten itibaren bazı kentlerde düşük yoğunluklu ayaklanmalar yapılırken, kırsal alanlarda, özellikle etnik azınlık milislerinin hükümet birlikleriyle ciddi çatışmalara girdiği sınır bölgelerinde daha ciddi çatışmalar yaşandı.

Askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kuruldu ancak çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı vurkaç operasyonları yürütüyor.

Gölge hükümetin pek çok üyesi ise Myanmar içinde saklanıyor veya sürgünde yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

Gine'de darbeciler devlet televizyonundan açıklama yaptı
Gine'de darbeciler devlet televizyonundan açıklama yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Derya Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Cristiano Çağdaş Atan Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Myanmar'da "gölge hükümet" ülke çapında ayaklanma çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:47:04. #1.16#

title