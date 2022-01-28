Myanmar'da geçen yıl 1,6 milyon kişi işini kaybetti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), askeri yönetim altındaki Myanmar'da geçen yıl yaklaşık 1,6 milyon kişinin işini kaybettiğini duyurdu.

ILO tarafından yayınlanan raporda, siyasi kargaşa, şiddet, güvensizlik ve yerinden edilmenin yanı sıra Kovid-19 salgınından kaynaklanan sorunlar nedeniyle ülkenin "çok boyutlu bir insani krizle" karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ordunun 1 Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti devirerek iktidarı ele geçirmesinin ardından, kayıtlı ve kayıt dışı istihdam dahil olmak üzere işini kaybedenlerin tüm istihdamın yaklaşık yüzde 8'i olduğuna işaret edildi.

Ülke ekonomisinin geçen yıl yaklaşık yüzde 18 oranında daraldığı tahmin edilirken, askeri yönetimin işçi örgütlenmesine de darbe vurmasıyla fabrikalardaki koşulların kötüleştiği ve pek çok işçinin düşük ücretli işlere veya çiftlik işlerine yöneldiği aktarıldı.

Yatırımcıların projeleri askıya alması veya iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 350 bin inşaat işi ortadan kalktı.

Otellerin kapanması ve pandemi nedeniyle çoğu seyahatin kısıtlanması üzerine turizm ve otelcilik sektörlerinde de yaklaşık 80 bin kişi işini kaybetti.

Kadın istihdamı için en hızlı büyüyen alanlardan hazır giyim imalatı sektöründe de 220 bin kişilik daralma yaşandı.

Daralan istihdamın önemli oranda kadınları etkilediği aktarılan raporda, istihdamda yaklaşık 1,6 milyon kişilik daralma olduğu bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 10 binin üzerinde kişinin gözaltına alındığını bildirdi.