Myanmar'da geçen ay ordu mensubu 740 kişi öldürüldü iddiası
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Myanmar'da geçen ay ordu mensubu 740 kişi öldürüldü iddiası

Myanmar'da geçen ay ordu mensubu 740 kişi öldürüldü iddiası
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı gruplarla Myanmar ordusu arasında temmuz ayında yaşanan çatışmalarda Myanmar ordusundan en az 740 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı gruplarla Myanmar ordusu arasında temmuz ayında yaşanan çatışmalarda Myanmar ordusundan en az 740 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Darbenin ardından askeri yönetimi tanımayan seçilmiş milletvekillerinin 16 Nisan'da kurduğu ve "sivil hükümet" olarak bilinen Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) sosyal medya paylaşımında geçen ay ülke genelinde darbe karşıtlarıyla Myanmar ordusu arasındaki çatışmalara değinildi.

NUG'nin iddialarına göre, temmuz ayı boyunca yaşanan 355 çatışmada Myanmar ordusundan en az 740 kişi öldürüldü.

Çatışmalarda Myanmar ordusunun saldırıları sonucu yaklaşık 200 sivilin yaşamını yitirdiği ve 47 sivilin yaralandığı bildirildi.

Myanmar ordusunun en büyük kayıpları Sagaing eyaletinde yaşadığı ve ölenlerin 417'sinin bu bölgedeki çatışmalar sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

NUG'nin iddiaları karşısında Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 965 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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