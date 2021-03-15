Myanmar'da dünkü protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 59 kişi öldü
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Myanmar'da dünkü protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 59 kişi öldü

15.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:44
Myanmar'da dünkü protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 59 kişi öldü

KUALA Myanmar'da dün düzenlenen, askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 59 kişi yaşamını yitirdi.

KUALA Myanmar'da dün düzenlenen, askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 59 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar Now haber sitesinin protestolara katılan aktivistlere dayandırdığı haberde, başta Yangon olmak üzere Mandalay, Bago, Pathein, Dagon ve Tamwe bölgelerinde dünkü protestolarda güvenlik güçleri tarafından vurulan çok sayıda protestocunun hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Şimdiye kadar 59 kişinin ölümünü doğrulayan ve 129 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydeden aktivistler, can kayıplarının artabileceğinin altını çizdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı verilerde, darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölenlerin sayısı en az 126 olarak güncellendi.

Öte yandan ülke genelinde darbe karşıtı protestolar, can kayıplarına rağmen devam ediyor.

Yangon, Bago, Mandalay, Sagaing ve Magway gibi bölgelerde sokaklara inen kalabalık, darbeyi ve güvenlik güçlerinin şiddetini protesto etti.

Bazı bölgelerde yollara dizilen "Koruma sorumluluğu istiyoruz" yazılı pankartlarla insansız protesto yapıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 100'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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