Myanmar'da devrik lider Suu Çii, Ulusal Afet Yasası kapsamında ikinci kez suçlandı
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Myanmar'da devrik lider Suu Çii, Ulusal Afet Yasası kapsamında ikinci kez suçlandı

Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq - Haberler | Güncel
Myanmar'da devrik lider Suu Çii, Ulusal Afet Yasası kapsamında ikinci kez suçlandı

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye, Ulusal Afet Yasası kapsamında ikinci kez suçlama yöneltildi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye, Ulusal Afet Yasası kapsamında ikinci kez suçlama yöneltildi.

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre, Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesi ile Ulusal Afet Yasası kapsamında ikince kez suçlandığını ve Suu Çii'ye toplam 6 suçlama yöneltildiğini belirtti.

Suu Çii, 2 Nisan'da, yargılandığı askeri mahkemede Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekle suçlanmıştı.

Myanmar'ın bağımsızlığından önce 1923'te çıkarılan ve Devlet Sırları Yasası olarak bilinen kanun, ülke düşmanlarına faydalı olabilecek devlete ait bilgilerin bulundurulması, yayımlanması veya paylaşılmasını yasaklıyor.

Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin dolar rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 706 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq

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