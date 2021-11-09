Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin partisinden 2 kişiye hapis cezası verildi

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliğine (NLD) üye 2 siyasetçiye hapis cezası verildiği bildirildi.

Kayin eyalet mahkemesi, NLD üyelerinden Kayin eyaleti eski Planlama Bakanı Than Naing ile Kayin eyaleti eski Başbakanı Nan Khin Htwe Myint'i yolsuzluktan suçlu bularak hapis cezalarına çarptırdı.

Avukat Zaw Min Hlaing, eski Planlama Bakanı Than Naing'in 6 farklı yolsuzluk suçundan mahkum edilerek 90 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktardı.

Avukat, Kayin eyaleti eski Başbakanı ve NLD'nin üst düzey üyesi olan Nan Khin Htwe Myint'in 5 farklı suçlamanın her biri için 15'er yıl hüküm giyerek, toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Söz konusu hapis cezaları, Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirmesinden bu yana parti üyelerine karşı açılan onlarca davada verilen en büyük cezalar olarak görülüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Öte yandan askeri yönetime karşı direniş hareketi, birçok alanda "halk savunma güçleri" kursa da çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı operasyonlar yürütüyor.

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