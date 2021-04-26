Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin mahkeme tarihi bir kez daha ertelendi
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Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin mahkeme tarihi bir kez daha ertelendi

Myanmar'da devrik lider Suu Çii'nin mahkeme tarihi bir kez daha ertelendi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin mahkemesi bir kez daha ertelendi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin mahkemesi bir kez daha ertelendi.

The Strait Times'ın haberine göre, avukatı Min Min Soe, devrik lider Suu Çii'nin bugün görülecek duruşmasının 10 Mayıs'a ertelendiğini ifade etti.

Öte yandan avukat Min Min Soe, hala müvekkili ile yüz yüze görüşemediğini ancak ziyaret izni çıkartmak için mücadele ettiğini belirtti.

Suu Çii'ye bugüne kadar 6 suçlama yöneltildi.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 751 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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