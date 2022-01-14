Myanmar'da devrik lider Suu Çii 5 yeni yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'ye helikopter kiralama ve satın alma izni vermeyle ilgili beş yeni yolsuzluk suçlaması yöneltildi.

Yetkililer, Myanmar'da darbeyle başa geçen askeri yönetimin, Suu Çii'ye her biri 15'er yıla kadar hapis ve para cezası gerektiren beş yeni yolsuzluk suçlaması yönelttiğini bildirdi.

Hükümet sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, düzenlediği basın toplantısında, "Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Sadece onun kanuna göre yargılanacağını söylemek istiyorum." dedi.

Dava hakkında bilgi veren bir yetkili, beş yeni suçlamanın bir helikopterin kiralanmasını, satın alınmasını ve bakımını kapsadığını söyledi.

Myanmar'ın resmi Global New Light gazetesine göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, dönemin Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye'ye helikopter kiralama ve satın alma izni verirken Suu Çii ve Win Myint'in yetkilerini kötüye kullandıklarını ve mali düzenlemelere uymayı ihmal ederek devlet fonlarının kaybına neden olduklarını belirledi.

Suu Çii, 10 Ocak'ta yasa dışı telsiz ithal etme ve bulundurma suçlamalarıyla yargılandığı davada 4 yıl hapse çarptırılmıştı.

Yargılandığı 11 farklı suçlamadan ilkinde ise Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 Aralık 2021'de suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii, söz konusu davada resmi prosedürleri ihlal ederek telsiz ithali ve bulundurmakla suçlanmıştı.

Davaya konu telsizlere, ordunun yönetimi ele geçirdiği 1 Şubat'ta yapılan aramada Suu Çii'nin konutunun giriş kapısında bekleyen korumalarından alınarak el konulmuştu.

Devrik lider hakkında ithalat yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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