Myanmar'da devrik lider Suu Çii, 11. yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii'nin yeni bir yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Myanmar ordusuna ait Myawaddy TV'nin haberine göre, ülkede darbeyle başa geçen askeri yönetim, Suu Çii'ye yeni bir yolsuzluk suçlamasında bulundu.

Suu Çii'nin, annesi adına açtığı bir vakfa bağış adı altında 550 bin dolar rüşvet aldığı ileri sürüldü.

Böylece devrik lider hakkında, her biri için 15 yıla kadar hapis cezası istenen yolsuzluk soruşturmaları 11'e yükseldi. Suu Çii ayrıca devlet sırlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

76 yaşındaki Suu Çii, şimdiye kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Suu Çii'nin darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.