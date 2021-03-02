Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor

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Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, hafta sonu güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik "kanlı" müdahalesine rağmen devam etti.