Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor
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Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor

02.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:14

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, hafta sonu güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik "kanlı" müdahalesine rağmen devam etti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, hafta sonu güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik "kanlı" müdahalesine rağmen devam etti.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da binlerce protestocu, darbe karşıtı sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle müdahalesi sonucu dağılan protestocular, daha sonra yeniden toplandı.

Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor
Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor
Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor
Myanmar'da darbeye karşı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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