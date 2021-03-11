Myanmar'da darbeciler kan akıtmaya devam ediyor: 7 ölü
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Myanmar'da darbeciler kan akıtmaya devam ediyor: 7 ölü

11.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:07

Myanmar'da 1 Şubat'tan bu yana aralıksız bir şekilde devam eden darbe karşıtı gösterilerde bugün 7 protestocunun güvenlik güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da 1 Şubat'tan bu yana aralıksız bir şekilde devam eden darbe karşıtı gösterilerde bugün 7 protestocunun güvenlik güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı gösteriler kesintisiz sürüyor. Protestoculara karşı orantısız güç kullanan askeri cunta ise kan akıtmaya devam ediyor. Yerel basın, bugün Myaing'da gerçekleştirilen protestoda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Sağlık çalışanları da 6 ölümü doğrularken, 31 yaşındaki bir protestocu güvenlik güçlerine tepki göstererek, "Barışçıl bir şekilde protesto ettik. Bunu yaptıklarına inanamadım" diye konuştu.

Ülkenin en büyük kenti Yangon'daki gösterilerde ise açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, ülkede bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi'nin seçilmiş hükümetine karşı gerçekleştirilen darbeden bu yana 60'tan fazla protestocunun öldürüldüğünü ve yaklaşık 2 bin kişinin de güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü ise orduyu protestoculara karşı "ölümcül güç" kullanmakla suçlayarak belgelenen çok sayıda cinayetin "yargısız infaz" anlamına geldiğini belirtti.

-İHA-

Myanmar'da darbeciler kan akıtmaya devam ediyor: 7 ölü
Myanmar'da darbeciler kan akıtmaya devam ediyor: 7 ölü
Myanmar'da darbeciler kan akıtmaya devam ediyor: 7 ölü
Myanmar'da darbeciler kan akıtmaya devam ediyor: 7 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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