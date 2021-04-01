Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'
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Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'

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Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar'da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43'ünün çocuklar olduğunu söylüyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar'da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43'ünün çocuklar olduğunu söylüyor.

Myanmar'daki durumu "kabus" diye niteleyen kuruluş, öldürülenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Yerel bir gözlem grubunun verdiği rakamlara göre, darbeyi protesto edenlere askerlerin yaptığı müdahalelerde şu ana kadar 536 kişi öldü.

Ordunun protestoları bastırma harekatı şiddetlenirken Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar Büyükelçisi ülkenin her an "kan gölüne dönme" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM elçisi bu uyarıyı en son ordu ile sınır bölgelerinde yaşayan bir azınlığa mensup milisler arasındaki çatışmaların alevlenmesi üzerine yaptı.

Darbe sonrası protestolar

Myanmar'da olaylar, iki ay önce, ordunun Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin açık farkla kazandığı seçimlerden sonra yönetime el koymasıyla başladı.

Ülke çapında onbinlerce kişi darbeyi protesto etmek için sokaklara döküldü. Askerler ilk gösterileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

İkinci hafta gösterilere karşı askerlerin yanıtı sertleşti, plastik mermi ve giderek gerçek mermi kullanmaya başlandı.

En kanlı olaylar geçen Cumartesi yaşandı ve 100'den fazla insan öldürüldü.





Evlerinde öldürülenler var

Görgü tanıkları askerlerin sokaklarda önlerine gelene ateş ettiklerini hatta bazı insanların evlerinde öldürüldüklerini anlatıyor.

7 yaşındaki Khin Myo adlı kız çocuğunun ailesi, BBC'ye çocuğun Mandalay'daki evlerine yapılan baskın sırasında babasına doğru koşarken vurulduğunu anlattı.

Khin Myo'nun 25 yaşındaki ablası May Thu Sumaya, "Kapıyı kırıp girdiler, babamı sordular, ona evde başkalarının olup olmadığını sordular" diyor.

Babaları evde kimsenin olmadığını söylediğinde askerler onu yalan söylemekle suçlayıp evde arama yapmaya başlıyor.

İşte o sırada Khin Myo babasına doğru koşuyor ve vuruluyor.

Ölenlerden biri de yine Mandalay'daki evinin içinde ya da hemen önünde öldürüldüğü düşünülen 14 yaşındaki bir erkek çocuğu.

13 yaşındaki bir başka çocuk da Yangon'da sokakta oynarken vurularak öldürüldü.

'Ülke çocuklar için güvenli değil'

Save the Children olaylarda yaralanan çocukların sayısının da çok yüksek olduğunu, bir olayda 1 yaşındaki bir bebeğin gözüne plastik mermi isabet ettiğini bildiriyor.

Kuruluş, şiddetin büyük stres, korku ve aşılar yaşayan çocukların akıl sağlığı üzerinde de çok olumsuz etkiler yarattığını söylüyor.

Save the Children açıklamasında Myanmar'ın çocuklar için güvenli bir yer olmaktan çıktığını kaydediyor.

Ülkede yaşanan şiddet uluslararası düzeyde de tepkilere yol açtı. ABD ve İngiltere darbe lideri generaller ile ordu bağlantılı şirketlere yaptırım ilan etti.

Bu arada darbeden sonra gözaltına alınan devrik lider Aung San Suu Kyi'ye yeni suçlamalar getirildi. Avukatı suçlamalara ülkenin sömürgecilik dönemlerinden kalma "devlet sırlarını koruma" yasasına muhalefetin de eklendiğini söyledi.

Aung San Suu Kyi daha önce de yasa dışı telsiz bulundurmak, seçim kampanyası sırasında Covid-19 kurallarını ihlal etmek ve halkı galeyana getirebilecek haberler yayınlamakla suçlanmıştı.

BBC
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