Myanmar'da darbe karşıtlarını destekleyen polisler, meslektaşlarını "halkın yanında yer almaya" çağırdı

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından görevlerini bırakıp darbe karşıtlarına destek vermeye başlayan polisler, meslektaşlarına darbe karşıtı mücadeleye destek vererek, halkın yanında olma çağrısında bulundu.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından görevlerini bırakıp darbe karşıtlarına destek vermeye başlayan polisler, meslektaşlarına darbe karşıtı mücadeleye destek vererek, halkın yanında olma çağrısında bulundu.

Myanmar'ın Kayah eyaletinde görev yapan ve 1 Şubat darbesinden 10 gün sonra görevini bırakarak darbe karşıtlarının safına katılan "John" isimli polis memuru, darbeden bu yana yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Darbeden birkaç gün sonra 19 yaşındaki bir kızın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine 40 arkadaşıyla görevi bırakıp firar ettiklerini belirten John, "Asker ile halk arasında kaldık. Myanmar ordusu, darbe karşıtlarına karşı kendilerini korumak için bizi esir veya canlı kalkan olarak kullanıyordu." ifadesini kullandı.

John, 4 yıl önce polisliğe başladığını ve halkın güvenliğini sağlamak için mesleğini yaptığını aktararak, "Maaşımızı halk ödüyor, elimizdeki silahlar halkın vergileriyle alınıyor. Halkın varlığıyla aldığımız silahları halka karşı kullanmak çok yanlış." diye konuştu.

Darbeyi büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirten John, "Her ne kadar tam demokratik bir ülke olmasak da son 5 yıldır en azından daha fazla ifade özgürlüğümüz vardı." dedi.

John, şu an 70 civarında polisle Kayah eyaletinin dağlık bölgelerinde kamplarda yaşadıklarını söyleyerek, "Ben ve arkadaşlarım, şu an askeri yönetimin 'arananlar' listesindeyiz. Güvenliğimiz için tek bir yerde kalamıyoruz, belirli aralıklarla yer değiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Darbe karşıtlarının askeri yönetime karşı mücadelesini kazanacağından emin olduğunu vurgulayan John, "Sadece polislerin değil askerlerin de halkın safına katıldığına dair haberler duyuyorum. Diğer meslektaşlarımı da bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Halk ile omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"

İsmini "Elizabeth" olarak veren bir diğer firari polis memuru ise darbe gününden bu yana ailesinden haber alamadığını, ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

Elizabeth, "Eğer ailemle konuşma fırsatı bulsaydım, onları çok sevdiğimi, şu an doğru olduğuna inandığım şeyi yaptığımı söyler ve benimle gurur duymalarını isterdim." dedi.

Bir diğer darbe karşıtı polis memuru Theint, polislerin askeri yönetim altında kalmayı sürdürdükçe halkın düşmanı muamelesi göreceğini vurguladı.

Theint, "Ben, polislerin halkın sevdiği insanlar olarak kalmasını istiyorum. Bunu yapabilmek için gerekirse üniformamı çıkartırım. Halk ile omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 897 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız