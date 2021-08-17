Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grupların 6 askeri öldürdüğü ileri sürüldü
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Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grupların 6 askeri öldürdüğü ileri sürüldü

Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grupların 6 askeri öldürdüğü ileri sürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı grupların, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Mandalay'da 6 askeri öldürdüğü öne sürüldü.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı grupların, ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Mandalay'da 6 askeri öldürdüğü öne sürüldü.

The Irrawaddy gazetesinde yer alan habere göre, darbe karşıtı "sivil hükümetin" 4 Ağustos'ta kurduğu ve çoğunluğu darbe karşıtı protestoculardan oluşan Myanmar Ulusal Savunma Birliği (MNDF), Mandalay'daki etnik silahlı gruplardan Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) ile eyaletteki ordu üssüne dün baskın düzenledi.

Gazeteye isim vermeden konuşan MNDF sözcüsü, çatışmalarda Myanmar ordusundan 6 askeri öldürdüklerini iddia etti.

Myanmar askeri yönetimi ise iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 998 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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