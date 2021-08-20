Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup PDF: "Mayınlı tuzakla ordudan 50 kişi öldürüldü"
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Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup PDF: "Mayınlı tuzakla ordudan 50 kişi öldürüldü"

Myanmar'da darbe karşıtı silahlı grup PDF: 'Mayınlı tuzakla ordudan 50 kişi öldürüldü'
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı grubun, mayın saldırılarında Myanmar ordusundan yaklaşık 50 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı grubun, mayın saldırılarında Myanmar ordusundan yaklaşık 50 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü.

Askeri yönetimi tanımayan darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti'ne (NUG) bağlı silahlı grup Halk Savunma Gücü (PDF) Sözcülüğü, 18 Ağustos'tan bu yana ülkenin orta kesimlerindeki Magwe Bölgesi'nde Myanmar ordusuyla yaşanan çatışmalara dair bilgi verdi.

PDF Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün ülkenin kuzeyindeki Kale kentinden Gangaw'a doğru hareket eden 6 araçlı Myanmar ordusu konvoyuna mayınla tuzak kurulduğu ve bu saldırıda yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, 18 Ağustos'ta ise aynı güzergahta hareket eden 50 askeri araçtan ikisinin mayına denk gelerek patladığı ve araçlarda bulunan 30 Myanmar ordusu mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

PDF'nin iddialarına karşı Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından kurulan NUG, darbe karşıtı sivilleri savunmak için 5 Mayıs'ta Halk Savunma Gücü'nü kurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 1006 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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