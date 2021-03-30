Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 510'a ulaştı
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Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 510'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 510'a ulaştı

Myanmar'da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybı sayısı 510'a yükseldi.

Myanmar'da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybı sayısı 510'a yükseldi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları katlanarak artıyor. Bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yayımlanan son raporda, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandığı protestolarda son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 510'a ulaştığı bildirildi. Ülkede 2 bin 574 kişinin gözaltında tutulduğu, 120 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

Ülkede darbe karşıtı gösterilerin başlangıcından bu yana yaşanan en kanlı gün olan 27 Mart Cumartesi günü, en az 91 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Üst düzey hükümet yetkililerinin mahkemede yargılanmalarına devam edilirken, darbeye tepki gösteren halk ise protestolarını sürdürüyor. - YANGON

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 510'a ulaştı
Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 510'a ulaştı
Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda can kaybı 510'a ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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