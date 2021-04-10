Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda 1 günde 80'den fazla can kaybı

Myanmar'da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda bugün 80'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Myanmar'da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda bugün 80'den fazla kişinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri şiddetini giderek arttırıyor. Myanmar basını, bugün Yangon kenti yakınlarındaki Bago kentinde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre güvenlik güçleri, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde protestoculara ağır silahlarla ateş açarak, el bombası kullandı.

Polis karakoluna saldırı

Myanmar'da askeri darbeye karşı protestocuları destekleyen 3 etnik silahlı grup da daha erken saatlerde Şan eyaletindeki polis karakolunu basmıştı. Baskında güvenlik güçlerine mensup en az 14 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürürken, darbeciler ise kan dökmeye devam ediyor. - YANGON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı