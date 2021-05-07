Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sürüyor

Gösteriden detaylar Göstericilerin sloganları YANGON - Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolar devam ediyor.
Gösteriden detaylar
Göstericilerin sloganları YANGON - Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolar devam ediyor. Yangon kentinde bir araya gelen göstericiler, protesto düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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