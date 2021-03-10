Myanmar'da darbe karşıtı protestolar: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı

10.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:45

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi ele geçirdiği Myanmar'da Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.

Ordunun 1 Şubat'ta yönetimi darbeyle ele geçirdiği Myanmar'ın Myitkyina kentindeki darbe karşıtı protestolar sırasında, bir Katolik rahibe önünde diz çöktüğü polislere "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı.

Ann Rose Nu Tawng adlı 45 yaşındaki rahibenin, sosyal medyada viral olan fotoğrafı, darbe karşıtı eylemlerin sembollerinden birisi haline gelmiş durumda.

Myanmar'da darbe rejimi, demokrasiye dönülmesi ve tutuklu fiili lider Aung San Suu Kyi'nin görevine iadesi talebiyle yapılan protestoları durdurmak için eylemcilere karşı tavrını her geçen gün sertleştiriyor.

Göstericilere karşı, biber gazı TOMA'ların yanı sıra plastik ve gerçek mermiler de kullanılıyor.

Darbe karşıtı gösterilere katılan onlarca kişi, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Binlerce kişi ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

Rahibenin polise yalvardığı sırada göstericiler vuruldu

Kaçin eyaletinin idari merkezi Myitkyina kentinde Pazartesi günü göstericiler baretler ve evlerinde yaptıkları kalkanlarla sokaklara döküldü.

Polisin göstericilere müdahaleye hazırlandığı sırada Ann Rose Nu Twang, bir grup polis memurunun önünde diz çökerek "Size yalvarıyorum. Çocukları vurmayın, onların yerine beni vurun" dedi.

Ancak kısa bir süre sonra polisin rahibenin arkasındaki kalabalığa ateş açtığı görüldü.

Yerel bir kurtarma ekibi AFP haber ajansına iki kişinin öldüğünü söyledi. Bu kişilerin plastik mermiler nedeniyle mi yoksa gerçek mermilerin isabet etmesi sonucu hayatlarını kaybettiği bilinmiyor.

Rahibe Ann Rose, "Polis çocukları kovalıyordu. Çocuklar paniğe kapılıp kaçışmaya başladı. Onlar için kaygılanıyordum. Bu yüzden polislerin önünde diz çöktüm" dedi.

Rahibe polislerin önünde diz çökmüş haldeyken göstericilerden biri yaşamını yitirdi. Rahibe Ann Rose, "Bunun ben onlara yalvarırken yaşanması çok üzücü" diye konuştu.

Ann Rose, 28 Şubat'taki protestolar sırasında da polislerin karşısına çıkmıştı.

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'da darbe karşıtı protestolar: Rahibe polislere 'Çocukları vurmayın, beni vurun' diye yalvardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:13:40. #1.14#
title