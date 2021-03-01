Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü
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Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü

01.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:02
Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü

Son dakika habere göre Myanmar'da askeri cuntanın 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından, ülke çapında gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda 18 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da askeri cuntanın 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından, ülke çapında gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda 18 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen darbe karşıtı gösterilerde Yangon, Dawei, Mandalay, Myeik, Bago ve Pokokku kentlerinde kalabalığa gerçek mermilerle ateş açıldı, müdahaleler nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçıl gösteriler düzenleyen protestoculara yapılan müdahale sırasında en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. BM İnsan Hakları Ofisi müdahaleler nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgilerin yer aldığını kaydetti.

ÜLKEDE ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.


Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü
Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü
Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü
Son dakika haberleri... Myanmar'da darbe karşıtı protesto gösterileri kana bulandı: 18 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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