Myanmar'da darbe karşıtı liderler, cunta üyelerinin UCM'de yargılanmasını istiyor
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Myanmar'da darbe karşıtı liderler, cunta üyelerinin UCM'de yargılanmasını istiyor

19.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:36
Myanmar'da darbe karşıtı liderler, cunta üyelerinin UCM'de yargılanmasını istiyor

KUALA Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da, darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), cunta üyelerini Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılatmaya çalıştığı açıklandı.

KUALA Askeri darbenin yapıldığı Myanmar'da, darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), cunta üyelerini Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılatmaya çalıştığı açıklandı.

Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği bir etkinliğe katılan Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, Myanmar'da askeri hükümeti durdurabilmek için yapılan çalışmalara değindi.

Büyükelçi Tun, "CRPH, Myanmar ordusunda darbeye karışan ve barışçıl protestoculara silahlı şiddet uygulayanların yargılanabilmesi için ihtimalleri değerlendiriyor. UCM de bunlardan bir tanesi." dedi.

Myanmar'ın UCM üyesi olmadığını belirten Tun, askeri darbe ve protestoculara şiddet konularını UCM'ye taşımak için her yolun deneneceğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbenin ardından Ulusal Meclis ve Senato üyesi 17 kişi, 5 Şubat'ta, askeri hükümeti tanımadıklarını açıklayıp Ulusal Meclisi Temsil Komitesini (CRPH) kurarak meşru iktidarın kendileri olduğunu ilan etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 90 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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