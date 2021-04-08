Myanmar'da darbe karşıtı komiteden, Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in Elçilik binasına alınmamasına tepki
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Myanmar'da darbe karşıtı komiteden, Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in Elçilik binasına alınmamasına tepki

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar'da darbe karşıtı komiteden, Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in Elçilik binasına alınmamasına tepki

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan milletvekillerinin seçilmiş hükümeti geri getirmek için kurduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in darbe karşıtlarını desteklediği için Askeri Ataşe tarafından Büyükelçilik binasına alınmamasını kınadı.

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KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan milletvekillerinin seçilmiş hükümeti geri getirmek için kurduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in darbe karşıtlarını desteklediği için Askeri Ataşe tarafından Büyükelçilik binasına alınmamasını kınadı.

CRPH'den yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Minn'in elçilik binasına alınmamasına ilişkin Komitenin İngiltere hükümetine nota verdiği belirtilerek, "Bu hamle Sayın Büyükelçi'nin diplomatik haklarını kullanmasına karşı yasa dışı bir engellemedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin, makamının bulunduğu yere erişim sağlayabilmesi için Büyükelçi Minn'e yardımcı olması temennileri dile getirildi.

Büyükelçi Minn'in görevinin 5 Mart 2014'te İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından onaylandığının vurgulandığı açıklamada, "Sayın Büyükelçi'nin görevi resmi olarak devam etmektedir ve kendisi, Myanmar'ın İngiltere'deki tek büyükelçisidir." ifadesine yer verildi.

Büyükelçi Minn'in Elçilik binasına girişinin engellenmesi

Myanmar'ın Londra Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn'in Elçilik binasına girişi, gece Askeri Ataşe tarafından engellenmişti.

Elçilik binası dışında gazetecilere açıklama yapan Minn, yaşananları "Londra'nın ortasında küçük bir darbe" olarak nitelendirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 598 gösterici hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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