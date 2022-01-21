Myanmar'da darbe karşıtı iki siyasi aktivist idam cezasına çarptırıldı

Myanmar'da askeri mahkeme, darbe karşıtı iki siyasi aktivisti terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle idam cezasına mahkum etti.

Myanmar'da askeri mahkeme, darbe karşıtı iki siyasi aktivisti terör faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle idam cezasına mahkum etti.

Myanmar ordusuna ait Myawaddy TV'nin haberine göre, mahkeme, terörle mücadele kapsamında yargılanan Kyaw Min Yu ve Maung Kyaw hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Min Yu ve Kyaw'ı terörü finanse etmek ve patlayıcı maddelerle saldırı düzenlemek suçlarından idam cezasına çarptırdı.

Söz konusu aktivistlerin savunma avukatları bulunmazken, Min Yu'nun eşi Nilar Thein Kasım 2021'de kocası hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Ülkede 13 Şubat 2021'de de aralarında demokrasi yanlısı aktivistler Min Ko Naing ve Min Yu ile ünlü şarkıcı Htwe Lynn Ko'nun da yer aldığı 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Min Yu, askeri rejime karşı duran öğrenci hareketlerinin liderlerinden biri olarak öne çıkarken, Kyaw ise ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğini yaptığı Ulusal Demokrasi Birliği partisinden eski milletvekiliydi.

Öte yandan, insan hakları örgütleri, askeri yönetim tarafından 80 kişiye idam cezası verildiğini belirtiyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.