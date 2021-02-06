Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı

06.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:31
Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da binlerce kişi, darbeye düzenlenen en büyük protesto eylemini yaparken, askerler ülkedeki internet hizmetini kapattı.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da binlerce kişi, darbeye düzenlenen en büyük protesto eylemini yaparken, askerler ülkedeki internet hizmetini kapattı.

Netblocks İntrernet Gözlem grubu, internetin tamamene yakın düzeyde kapatıldığını ve bağlantı oranının normale kıyasla yüzde 16'ya indiğini duyurdu.

Ülkenin en büyük kenti Yangon'da kalabalıklar askeri yönetime karşı sloganlar atarken, polis kent merkezine giden ana yolları kapattı.

Askeri yönetim, gösterilere engel olmak amacıyla daha önce de Twitter ve Instagram'ı kapatmış, Facebook da daha önce engellenmişti.

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya yasağını VPN kullanarak aşmayı başardı, ancak internetin kapatılması bu yöntemin kullanılmasına da engel oldu.

Cumartesi günü eylem yapan işçiler ve öğrenciler seçilmiş lider Aung San Suu Kyi de dahil, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Eylemciler Yangon sokaklarında yürürken, çevredeki araçlar da korna çalarak destek verdi ve bölgede otoriterliğe karşı meydan okuma sembolü haline gelen, Açlık Oyunları romanındaki üç parmak işaretini verdi.

Eylemciler polise gül ve su verirken, yeni rejime destek vermemeleri çağrısında bulundu.





Ülke, geçen Pazartesi günkü askeri darbenin ardından genelde sakin kaldı. Ancak ülkenin bazı noktalarında eylemler de düzenlendi.

Başkent Nay Pyi Daw'da toplanan askeri darbenin liderleri şu ana dek protestocularla doğrudan karşılaşmaktan kaçındı.

Myanmar 1962'den 2011'e dek baskıcı askeri rejimler tarafından yönetildi.

Avukatına göre Suu Kyi ev hapsinde tutuluyor. Polis, Kyi'nin yasa dışı yollardan ithal ettiği telsizleri evinde kullanmakla suçlandığını söylüyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Mahir Ünal Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Gazete Mersin Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:33:08. #1.15#
title