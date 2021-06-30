Myanmar'da darbe karşıtı 16 kişiye idam cezası verildi
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Myanmar'da darbe karşıtı 16 kişiye idam cezası verildi

Myanmar'da darbe karşıtı 16 kişiye idam cezası verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı 16 kişi, cinayet işledikleri iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı 16 kişi, cinayet işledikleri iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Myanmar Now gazetesinde yer alan haberde, 15 Mart'ta Yangon kentinde Myanmar ordusu için muhbirlik yaptığı öne sürülen 3 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınanların karar duruşmasının yapıldığı bildirildi.

Haberde, Yangon askeri mahkemesinin, "cinayetlerle bağlantılı olduklarının ispat edilmesi üzerine" 16 kişi hakkında idam kararı verdiği kaydedildi.

İdam mahkumlarının yakınları, Myanmar Now'a yaptıkları açıklamada, hükümlerin hiçbir delil olmadan verildiğini ve askeri mahkemenin siyasi kararlar aldığını öne sürdü.

Son cezaların ardından Myanmar'da askeri darbeden bu yana idam cezasına çarptırılanların sayısı 41'e yükseldi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 883 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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