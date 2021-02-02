Myanmar'da darbe: Biden ordunun yönetime el koymasını kınadı, 'Sorumlular hesap verecek' dedi
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BBC

Myanmar'da darbe: Biden ordunun yönetime el koymasını kınadı, 'Sorumlular hesap verecek' dedi

02.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:50
Myanmar'da darbe: Biden ordunun yönetime el koymasını kınadı, 'Sorumlular hesap verecek' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeyi kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki darbeyi kınadı. Biden, darbenin sorumlularının hesap vereceğini söyledi.

Myanmar'da dün yönetime el koyan orduyu sert bir dille eleştiren Biden, ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve diğer bazı siyasetçilerin bir dizi baskınla gözaltına alınmalarının, "demokrasiye doğrudan saldırı" anlamına geldiğini belirtti.

Halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Biden ayrıca, ordunun geri adım atmaması halinde, Myanmar'a yeni yaptırımlar uygulayabileceklerini açıkladı.

ABD'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere ve Avrupa Birliği de darbeyi kınamışlardı.

BM Güvenlik Konseyi bugünkü oturumunda Myanmar'daki son gelişmeleri ele alacak.

Çin, darbe sonrası Myanmar'da tüm taraflara "sorunlarını çözme" çağrısı yaptı. Diğer bölge ülkelerinden Kamboçya, Tayland ve Filipinler yaşananların "Myanmar'ın iç sorunu" olduğunu belirtti.





BM, Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'ı soykırımla suçlamıştı

Myanmar'da darbenin mimarı Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, daha önce BM tarafından Arakanlı Müslümalara soykırım yapmakla suçlanmıştı.

Askeri yönetim darbe sonrası 1 yıl olağanüstü hal ilan etti ve 11 bakanı görevden aldı.





Aung San Suu Kyi'nin ise halen başkent Naypyitaw'daki ev hapsinde tutulduğu düşünülüyor.

1989-2010 arasında da ev hapsinde olan Aung San Suu Kyi ise destekçilerine, "darbeyi protesto etmeleri" çağrısı yaptı.

Suu Kyi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD), Myanmar'da Kasım ayında yapılan seçimleri oyların yüzde 80'den fazlasını alarak kazanmıştı.

NLD, Suu Kyi'nin gözaltına alınması, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi ve parlamentonun yeniden toplanması çağrısı yaptı.

Eski adı Birmanya olan Myanmar'da ordu 2011'e dek yönetimi elinde bulunduruyordu.

Sivil yönetime geçiş sonrası son dönemde ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti.

BBC
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