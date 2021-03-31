Myanmar'da cuntanın göstericilere kanlı müdahalesi sürüyor
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Myanmar'da cuntanın göstericilere kanlı müdahalesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Myanmar'da cuntanın göstericilere kanlı müdahalesi sürüyor

Myanmar'da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda cuntaya bağlı güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 521'e ulaştı.

Myanmar'da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda cuntaya bağlı güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 521'e ulaştı.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları giderek artıyor. Bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yayımlanan son raporda, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi kullandığı protestolarda son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 521'e ulaştığı bildirildi. Ülkede 2 bin 608 kişinin gözaltında tutulduğu, 120 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Myanmar'da artan şiddet nedeniyle zorunlu görev haricindeki diplomatların ülkeden ayrılması istendi.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Üst düzey hükümet yetkililerinin mahkemede yargılanmalarına devam edilirken, darbeye tepki gösteren halk ise protestolarını sürdürüyor.

(İHA)

Myanmar'da cuntanın göstericilere kanlı müdahalesi sürüyor
Myanmar'da cuntanın göstericilere kanlı müdahalesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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