Myanmar'da cunta muhalifi siyasetçiler 2008 anayasasını tanımadıklarını açıkladı

KUALA Myanmar'da muhalif milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), ordunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurdu.

KUALA Myanmar'da muhalif milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), ordunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurdu.

Bir süredir cuntaya karşı geçici sivil hükümet ve etnik silahlı grupların yardımıyla federal ordu kurmaya çalışan CRPH, sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendi hazırladıkları Geçici Anayasa Anlaşması'nı yayımladı.

CRPH, demokratik yollarla seçilmiş milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni anayasa ışığında geçici sivil hükümeti kurma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Açıklamanın ardından darbe karşıtı halk, Yangon ve Mandalay'da 2008 anayasası kitapçıklarını yırtarak yakma eyleminde bulundu.

Gösterilerde halk, "Federal ordu istiyoruz" ve "Cuntaya hayır" pankartlarıyla slogan attı.

Sosyal medyada da çok sayıda darbe karşıtı vatandaş ve aktivist, CRPH'nin yeni anayasasına destek mesajları yazdı.

Protestolarda ölenlerin sayısı 536'ya yükseldi

Öte yandan Myanmar'da 6 Şubat'tan bu yana süren darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 536 oldu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 15 can kaybının daha doğrulanırken toplam ölü sayısı 536 olarak güncellendi.

Açıklamada 2 bin 729 kişinin gözaltında olduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 536 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız