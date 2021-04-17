Myanmar'da cunta lideri ASEAN zirvesine katılacak
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Myanmar'da cunta lideri ASEAN zirvesine katılacak

Myanmar'da cunta lideri ASEAN zirvesine katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Myanmar'da ordunun darbe yaptığı 1 Şubat'tan sonra yönetimi devralan General Min Aung Hlaing'in 24 Nisan'da Endonezya'da gerçekleştirilecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesine katılacağı bildirildi.

Myanmar'da ordunun darbe yaptığı 1 Şubat'tan sonra yönetimi devralan General Min Aung Hlaing'in 24 Nisan'da Endonezya'da gerçekleştirilecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesine katılacağı bildirildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat yaptığı açıklamada, cunta lideri General Min Aung Hlaing'in 24 Nisan'da Endonezya'da Myanmar'daki siyasi krizin görüşüleceği Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesine katılacağını duyurdu. Cunta liderinin Endonezya temaslarının ilk resmi yurt dışı ziyareti olacağını belirten Sangrat, birliğe üye ülke liderlerinin Hlaing'in zirveye katılımı konusunda olumlu görüş bildirdiğini aktardı.

23 bin kişi serbest bırakılacak

Cunta yönetiminin Myanmar geleneksel yeni yılı kapsamında ülke genelinde cezaevlerinde bulunan 23 bin 184 mahkumu serbest bırakacağı açıklandı. Mahkumların çoğunun ordunun yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan önce cezaevine girdiği belirtildi.

Darbe karşıtı protestolarda can kaybı 728'e ulaştı

Bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yayımlanan günlük raporda, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde şu ana hayatını kaybedenlerin sayısının 728'e yükseldiği bildirildi. Darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürürken, darbeciler ise kan dökmeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Ülkede cuntaya muhalif milletvekilleri de dahil olmak üzere demokrasi yanlısı politikacılar tarafından dün Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) kurulduğu duyurulmuştu. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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