Myanmar'da Covid-19 test numunelerini taşıyan Dünya Sağlık Örgütü aracına saldırı düzenlendi
Myanmar'ın Rakhine eyaletinde Covid-19 testi numunelerini taşıyan Dünya Sağlık Örgütü aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 28 yaşındaki şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
21.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:24
Myanmar'ın Rakhine eyaletinde Covid-19 testi numunelerini taşıyan Dünya Sağlık Örgütü aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 28 yaşındaki şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan sağlık bakanlığında çalışan bir kişinin daha yaralandığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada 'derin üzüntüsünü' belirterek konuyu araştıracaklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com