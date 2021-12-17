Myanmar'da çatışmalar nedeniyle yaklaşık 700 kişi Tayland'a kaçtı

Myanmar ordusu ve darbe karşıtı etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 700 kişinin Tayland'a kaçtığı bildirildi.

News 18'in haberine göre, Tayland yetkilileri ve sağlık gönüllüleri, Myanmar ordusu ile darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği (KNU) arasında çıkan çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi sınırı geçerek Tayland'a sığındı.

Tayland yerel yetkilileri, aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 700 kişinin bölgede çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle Tayland sınırındaki Mae Sot kasabasına sığındığını aktardı.

Tayland merkezli insani yardım vakfı olan Yardım Birliği Komitesi Yetkilisi Ye Min, 545'i çocuk 2 bin 503 Myanmarlı mültecinin Tayland-Myanmar sınırında barındıklarını söyledi.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

KNU güçleri, 1,6 milyon insanın yaşadığı dağlık doğu bölgesi için otonomi talebinde bulunan silahlı etnik gruplardan biri olarak biliniyor.

KNU sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çarşamba günü çıkan çatışmada 4 Myanmar askerinin hayatını kaybettiği ve 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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