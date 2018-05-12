Myanmar'da Çatışma: 19 Ölü

Myanmar Ordusu ve Myanmar'ın Şan eyaletinde Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (TNLA) arasında çıkan çatışmalarda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Myanmar'da Ordusu ve silahlı etnik grup Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu arasında çatışma çıktı. Myanmar'ın Şan eyaletinde yaşanan çatışmalarda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Myanmar Ordu Sözcüsü, çatışmalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, 29 kişinin ise yaralandığını belirtti. Toplumun son zamanlarda Rohingya krizine odaklanmasıyla Çin sınırı yakınlarındaki Myanmar'ın kuzeyinde çatışmaların arttığı bildirildi.

Myanmar'ın Kachin eyaletinde Nisan ayından beri binlerce kişi, ordu ve etnik silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalardan dolayı yerlerinden edilmişti. TNLA Sözcüsü Maj Mai Aik Kyaw, "Çatışma 3 yerde gerçekleşti. Muse'de iki askeri üs ve Lashio kasabası yakınlarındaki köprüde gerçekleşti" dedi. - DAKKA