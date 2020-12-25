Myanmar'da bulunan kehribar taşında 100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek türü keşfedildi
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Myanmar'da bulunan kehribar taşında 100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek türü keşfedildi

25.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:15
Myanmar'da bulunan kehribar taşında 100 milyon yıl öncesine ait yeni bir çiçek türü keşfedildi

Myanmar'da bulunan bir kehribar taşında eski bir kıtaya özgü yeni bir çiçek türü keşfedildi.

Myanmar'da bulunan bir kehribar taşında eski bir kıtaya özgü yeni bir çiçek türü keşfedildi.

Dailymail'in haberine göre, Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar, Myanmar'da bulunan bir kehribar taşının içinde korunmuş çiçeğin 100 milyon yıl öncesinden, bir diğer deyişle Kretase Jeolojik Dönemi'nden kalma olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar "Valviloculus pleristaminis" adı verilen çiçeğin, defne familyasına ait ve Avustralya'daki bir tür yemiş ağacıyla akraba olduğunu belirtti.

Şimdi aralarında 6 bin kilometre mesafe bulunan Myanmar ve Avustralya'nın, o dönemde eski bir kıta olan Gondvana'nın parçası olduklarına işaret edildi.

Teksas Botanik Araştırma Enstitüsü Dergisi'nde keşifle ilgili bir makale yazan, aynı zamanda daha önceki kehribar incelemelerinde rastladığı DNA'lar ile "Jurassic Park" filminin senaryosuna da ilham kaynağı olan paleontolog George Poinar Jr., "Çiçek çok küçük, iki milimetre boyunda olmasına rağmen saklı kalan detayları şaşırtıcı." dedi.

Poinar, çiçeğin Gondvana kıtası bölündüğünde muhtemelen Batı Burma blokuna ait levhada kaldığını ve bu sırada kehribarı oluşturan reçineyle kaplandığını, böylece bugüne ulaştığını söyledi.

George Poinar Jr., bunun çok büyük bir keşif olduğunun da altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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