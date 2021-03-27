Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri şiddetini giderek arttırıyor. Myanmar basını bugün Yangon ve Mandalay başta olmak üzere diğer kentlerde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer