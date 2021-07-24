Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor

Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin çoğuna, askeri yönetimin izni olmadığı için Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımlarının ulaştırılamadığı bildirildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin çoğuna, askeri yönetimin izni olmadığı için Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardımlarının ulaştırılamadığı bildirildi.

Darbe karşıtı gruplarla ordu arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Chin eyaletine bağlı Mindat kentinde evini terk eden bazı siviller, BM'nin insani yardımlarına dair son durumu The Irrawaddy gazetesine anlattı.

Çatışmalar nedeniyle Tuilli köyünde ormanlık alana sığınan Myanmarlı doktor Bu Htang, bölgedeki yaklaşık 1200 kişinin Mindat merkezindeki evlerini terk ettiğini ve temel ihtiyaç malzemelerini teminde zorlandığını belirtti.

Doktor Bu, geçen hafta gelmesi beklenen BM yardımlarına ilişkin, "Hiçbir destek gelmedi. Elimizde olanları paylaşarak ayakta kalıyoruz. BM'nin yardımları sadece askeri yönetimin izin verdiği bölgelere yapılıyor." dedi.

İddiaların ardından BM'den gazeteye yapılan yazılı açıklamada, "Mindat şehri genelinde bize seyahat izni verilen bölgelerde yerinden edilen sivillere yardım ulaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Chin eyaleti genelinde insani yardımın herhangi bir engelleme olmadan yerine ulaşabilmesi için ilgili tarafları iş birliğine davet etmektedir." ifadesine yer verildi.

BM, 24 Haziran'da, Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinden bu yana ülkede yaşanan iç çatışmalar nedeniyle 230 bin sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 931 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Dışişleri: '(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
Dışişleri: "(Maraş açılımı) BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan...
Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor
Tehlike henüz geçmedi! Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 5 il için korkutan uyarı: Sel bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Fatma Girik Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Diego Alper Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Myanmar'da askeri yönetimin engellemeleri nedeniyle sivillerin çoğuna BM yardımları ulaştırılamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 10:08:07. #1.14#

title