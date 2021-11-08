Myanmar'da askeri yönetim, nispi temsile dayalı seçim sistemine hazırlanıyor

Myanmar'da askeri yönetimin nispi temsile dayalı seçim sisteminin temellerini attığı bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberler de, askeri yönetimin kurduğu Birlik Seçim Komisyonu (UEC) himayesinde Yangon kentinde yapılan 3 günlük toplantıya katılan siyasi parti temsilcileri, seçim sistemini ele aldı.

Toplantıda konuşan UEC Başkanı Thein Soe, mevcut seçim sisteminin nispi temsile dayalı bir sistemle değiştirilmesi önerisini desteklediklerini kaydetti.

Soe, mevcut sistemin sadece büyük partilerin hükümeti kurmasına izin verdiğine işaret ederek, partilere aldıkları toplam oy oranına göre sandalye verileceği bir sisteme geçilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Soe, ayrıca, teklif ettikleri yeni seçim sistemin farklı partilerin de mecliste temsil edilmesine olanak vererek hükümeti denetleme görevinin güçleneceği değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basınında çıkan haberler de seçim sistemindeki değişikliğin 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde ezici çoğunluğu kazanan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) etkisini kırmak amacıyla tasarlandığı ifade ediliyor.

Toplantıya, ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) de dahil olmak üzere yaklaşık 50 siyasi parti katılırken, NLD gibi bazı büyük partiler etkinliği boykot etti.

Askeri yönetimin lideri General Min AungHlaing, geçen ay "nispi temsil sistemi üzerinde anlaşmaya vardıklarına" işaret ederek UEC'nin siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerde bulunacağını söylemişti.

Eski cunta rejimi tarafından şekillendirilen 2008 anayasası, orduya parlamentodaki sandalyelerin yüzde 25'ini veriyor.

NLD, geçen yılki seçimlerde yüzde 68 oranında oy alırken, parlamentoda 396 sandalye elde etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Ülkede üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Öte yandan, askeri yönetime karşı direniş hareketi birçok alanda "halk savunma güçleri" kursa da çoğunlukla yerel olarak faaliyet gösteren bu güçler küçük çaplı operasyonlar yürütüyor.

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