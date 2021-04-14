Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 6 kişiye daha idam cezası verdi
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Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 6 kişiye daha idam cezası verdi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar'da askeri yönetim, darbe karşıtı 6 kişiye daha idam cezası verdi

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 6 kişiyi daha idam cezasına çarptırdı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 6 kişiyi daha idam cezasına çarptırdı.

Myanmar ordusuna ait MRTV televizyonunda yer alan haberde, darbe karşıtı 6 aktivist hakkında, halkı kışkırtanlara ceza öngören 302-1 (b) sayılı ceza kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle idam kararı verildiği bildirildi.

Askeri mahkeme darbeden bu yana ilk idam cezası kararını 10 Nisan'da vermiş, gözaltındaki darbe karşıtı 19 kişi idam cezasına çarptırılmıştı.

Gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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