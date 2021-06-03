Myanmar'da askeri mahkeme iki gazeteciyi 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı
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Myanmar'da askeri mahkeme iki gazeteciyi 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı

Myanmar'da askeri mahkeme iki gazeteciyi 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri yönetim, iki gazeteciyi yaptığı darbe karşıtı haberleri gerekçe göstererek 2'şer yıl hapse mahkum etti.

Myanmar'da askeri yönetim, iki gazeteciyi yaptığı darbe karşıtı haberleri gerekçe göstererek 2'şer yıl hapse mahkum etti.

Askeri mahkeme, Burma'nın Demokratik Sesi (DVB) muhabiri Aung Kyaw'ı ve çevrim içi haber ajansı Mizzima'nın serbest muhabiri Zaw Zaw'ı yanlış bilgi yaymakla suçlayarak 2'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Myeik kentinde görülen duruşmaya her iki gazetecinin de ailesinin alınmadığı belirtilirken, hapis cezası kararının ardından birkaç dakika telefon görüşmesine izin verildiği kaydedildi.

Haber kuruluşu DVB'den yapılan açıklamada, Kyaw'ın, Myeik kentinde düzenlenen darbe karşıtı gösteriler hakkında haber yaptığı için 1 Mart'ta gözaltına alındığı belirtildi.

Çevrim içi haber ajansı Mizzima da serbest muhabiri Zaw'ın yaklaşık iki ay önce Myeik ve Dawei'de olayları takip ederken gözaltına alındığını açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, askeri yönetimin, gazetecileri sistematik olarak gözaltına aldığını ve hapse attığını ifade etti.

Robertson, gazetecilere yönelik suçlamaları "siyasi amaçlı ve sahte" olarak nitelendirdi.

Burma'nın Demokratik Sesi muhabiri Min Nyo, 12 Mayıs'ta yanlış bilgi yaymak suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak haber kuruluşunun ilk hüküm giyen gazetecisi olmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 841 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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