Myanmar'da askeri darbeden bu yana ölenlerin sayısı 1000'i geçti
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Myanmar'da askeri darbeden bu yana ölenlerin sayısı 1000'i geçti

Myanmar'da askeri darbeden bu yana ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Myanmar'daki protestolarla ilgili tutuklama ve ölümleri izleyen Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği, ülkedeki askeri darbeden bu yana 1000'den fazla kişinin güvenlik güçlerine öldürüldüğünü bildirdi.

Myanmar'daki protestolarla ilgili tutuklama ve ölümleri izleyen Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği, ülkedeki askeri darbeden bu yana 1000'den fazla kişinin güvenlik güçlerine öldürüldüğünü bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, ordunun, 6 ay önce yönetimi seçilmiş lider Aung San Suu Çii'nin elinden aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar 1001 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 1001 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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