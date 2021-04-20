Myanmar'da askeri darbe nedeniyle en az 200 bin tekstil çalışanı işini kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da askeri darbe nedeniyle en az 200 bin tekstil çalışanı işini kaybetti

Myanmar'da askeri darbe nedeniyle en az 200 bin tekstil çalışanı işini kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ülke ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle tekstil sektöründe en az 200 bin kişinin işini kaybettiği belirtildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ülke ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle tekstil sektöründe en az 200 bin kişinin işini kaybettiği belirtildi.

Myanmar Now haber sitesine açıklama yapan işçi hakları savunucusu Ye Naing Win, 1 Şubat darbesinden bu yana, tanınmış tekstil firmalarının çoğunun ülkedeki operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Win, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle zaten kötüye giden sektörün, darbe nedeniyle daha da küçüldüğünü belirterek "Ülke çapında 700 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde en az 200 bin kişi işsiz kaldı." dedi.

Darbenin ardından yaşanan istikrarsızlık ortamının yatırımcıları tedirgin ettiğini belirten Win, "Myanmar'daki tekstil fabrikalarının yarısı an itibarıyla faaliyette değil." ifadesini kullandı.

Gözaltındaki Japon gazeteciye "yalan haber" suçlaması

Öte yandan dün, Yangon'da gözaltına alınan Japon gazeteci Kitazumi Yuki'ye, yargılandığı askeri mahkemede "yalan haber yayarak ceza hukukunu ihlal etme" suçlaması yönlendirildi.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'deki haberde, hakkındaki suçlamaların onaylanması durumunda Nikkei gazetesi çalışanı Yuki'nin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi.

45 yaşındaki gazeteci Yuki'nin, Yangon'daki Insein Cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmar'da askeri darbe nedeniyle en az 200 bin tekstil çalışanı işini kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 09:17:35. #1.14#

title