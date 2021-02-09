Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti
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Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti

09.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:28
Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolar sıkıyönetime rağmen devam etti

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestoların ülkede yayılması üzerine bazı şehirlerde ilan edilen sıkıyönetime rağmen gösteriler devam etti.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestoların ülkede yayılması üzerine bazı şehirlerde ilan edilen sıkıyönetime rağmen gösteriler devam etti.

Başkent Nepido, Yangon, Bago ve Mandalay şehirlerinde toplanan on binlerce protestocu, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin resimleri ve partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisini simgeleyen kırmızı bayraklarla darbe karşıtı sloganlar attı.

Bago'da polis, darbe karşıtlarını dağıtmaya çalışırken protestoculara tazyikli suyla müdahale etti.

Yangon'da ise protestocuların toplandığı bir alışveriş merkezi alanına 6 askeri araç ve 100'e yakın asker konuşlandırıldı. Protestocularla asker arasında bir çatışma yaşanmadı.

Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı protestoların ülkeye yayılması üzerine dün, Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetim ilan etmişti.

Ayrıca ülkede akşam 20.00'den sabah 04.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, 5 kişiden fazla grupların toplanması yasaklanmıştı.

Yeni Zelanda, Myanmar ile ilişkilerini askıya aldı

Öte yandan Yeni Zelanda hükümeti, askeri darbe gerekçesiyle Myanmar ile üst düzey siyasi ve askeri ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Myanmar'daki askeri hükümetin meşruiyetini tanımadıklarını belirterek, "Yeni Zelanda olarak Myanmar'daki darbeden derin endişe duyuyoruz. Gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılmasını ve sivil iradenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Bakan Mahuta ayrıca, Myanmar'ın askeri liderlerine ülkeye seyahat yasağı getirdiklerini bildirdi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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