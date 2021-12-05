Myanmar'da askeri araç protestocuların arasına daldı: 5 ölü

Myanmar'da askeri aracın darbe karşıtı göstericilerin arasına dalması sonucu en az 5 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Myanmar'ın Yangon kentinde orduya ait bir araç darbe karşıtı göstericilerin arasına daldı. Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 5 protestocunun hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Askeri darbeye karşı kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) tarafından yapılan açıklamada, "Silahsız barışçıl protestocuları vahşice, insanlık dışı bir şekilde öldüren terörist orduya güçlü bir karşılık vereceğiz" denildi.

Yerel basına açıklama yapan bir protestocu, bir aracın kendisine çarptığını ve düştüğünü belirterek, "Kendimi korumak için onu ittim. Kaçarken bana ateş etti. Neyse ki kaçmayı başardım" dedi.

Darbeyle başa gelen askeri yönetim tarafından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, gösterilerde bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. - YANGON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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