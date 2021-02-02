Myanmar'da aerobik videosu çeken kadın farkında olmadan darbeyi görüntüledi

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da, genç bir kadının spor yaptığı sırada kayda aldığı görüntülere, arkadaki askeri hareketlilik de yansıdı.

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da, genç bir kadının spor yaptığı sırada kayda aldığı görüntülere, arkadaki askeri hareketlilik de yansıdı.

Bölge basınındaki haberlere göre, başkent Nepido'da yaşayan 26 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni Khing Hnin Wai, düzenli olarak yaptığı spor için dün sabah dışarı çıktı.

Wai, Endonezya dilindeki şarkı eşliğinde aerobik yaptığı anları videoya aldı.

Darbenin ilk dakikaları videoya askeri konvoyun Myanmar parlamentosunun girişindeki görüntüleriyle yansımış oldu.

Fosforlu yeşil renkteki spor kıyafetiyle aerobik yaparken arkasındaki hareketliliğin farkında olmayan kadının görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Wai'nin yaklaşık bir yıldır aynı yerde spor yaptığı öğrenildi.

8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı tartışmalarıyla tansiyonun yükseldiği Myanmar'da dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Bundan birkaç saat sonra ordu yönetime el koyduğunu açıklamış ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen