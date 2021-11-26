Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Myanmar'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KUALA Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinin başkenti Hakha'nın 19 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 32,8 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, komşu ülke Bangladeş'te de hissedildi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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