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Myanmar'da 6.1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Myanmar'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Myanmar'ın Bangladeş sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanına göre Bangladeş sınırındaki Chin eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Thantlang kasabasının 8 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 46 kilometre derinlikte kaydedildi. Can veya mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapıldı.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezine (NCS) göre Cuma sabahı Hindistan-Myanmar sınır bölgesini 6.,1 büyüklüğünde bir deprem vurdu.

Deprem, komşu Bangladeş ve Hindistan'ın Tripura, Manipur, Mizoram, Assam eyaletleri ile Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta da dahil olmak üzere ülkenin kuzeydoğu kesiminde hissedildi. - YANGON

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