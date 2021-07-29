Myanmar'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
Myanmar'ın kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Myanmar'ın kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Swebo'nun 46 kilometre kuzeydoğusunda Mandalay'ın kuzeyi olan depremin büyüklüğünün 5,5 olduğunu açıkladı.
Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği duyuruldu.
Yerel basında çıkan haberlerde depremin Tayland'da da hissedildiği belirtildi.
Bugün Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu kaydedilmiş, depremden sonra verilen tsunami uyarısı ise saatler sonra kaldırılmıştı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı