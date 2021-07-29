Myanmar'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Myanmar'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Myanmar'ın kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Myanmar'ın kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Swebo'nun 46 kilometre kuzeydoğusunda Mandalay'ın kuzeyi olan depremin büyüklüğünün 5,5 olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği duyuruldu.

Yerel basında çıkan haberlerde depremin Tayland'da da hissedildiği belirtildi.

Bugün Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu kaydedilmiş, depremden sonra verilen tsunami uyarısı ise saatler sonra kaldırılmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD'nin Alaska eyaletinde 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Müge Anlı Derya Uluğ İrem Derici
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Myanmar'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:27:53. #1.16#

title