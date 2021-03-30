Myanmar'da 3 etnik silahlı grup, cuntayı "ateşkesi bitirmekle" tehdit etti
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Myanmar'da 3 etnik silahlı grup, cuntayı "ateşkesi bitirmekle" tehdit etti

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar'da 3 etnik silahlı grup, cuntayı 'ateşkesi bitirmekle' tehdit etti

KUALA Myanmar'da 3 etnik silahlı grup, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak, protestocuların safına geçeceklerini duyurdu.

KUALA Myanmar'da 3 etnik silahlı grup, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahaleye son verilmemesi durumunda orduyla yürürlükteki ateşkes anlaşmasını bozarak, protestocuların safına geçeceklerini duyurdu.

Myanmar Now sitesindeki habere göre, etnik silahlı gruplardan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) tarafından yapılan ortak açıklamada, cuntanın sivillere yönelik şiddetinden duyulan rahatsızlığa işaret edildi.

Açıklamada, Myanmar ordusunun şiddeti durdurmaması halinde protestoculara silahlı koruma sağlanıp, gerekirse Myanmar ordusuyla çatışılabileceği vurgulandı.

Arakan Ordusu, TNLA ve MNDAA ile birlikte Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin hükümeti döneminde 2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalamıştı.

Silahlı gruplar, 1 Ocak'ta ateşkesi tek taraflı olarak martın sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı.

Myanmar ordusu, 11 Mart'ta Arakan Ordusunu "terörist gruplar" listesinden çıkardığını duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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